Впервые за историю независимой Украины Центральная избирательная комиссия не будет обнародовать избирательную информацию в местной прессе. Об этом сообщает НСЖУ.

ЦИК не предусмотрела в сметах окружных избиркомов расходов на информирование в региональных и местных газетах о деятельности окружкомов, в том числе о формировании составов участковых избирательных комиссий. В НСЖУ заявили, что это нарушает Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" и не способствует публичности и прозрачности избирательного процесса.

Редакторы местных украинских газет возмущены тем, что существующий порядок обнародования решений ОИК больше не действует. Как отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко, из-за этого жители райцентров и сел не смогут узнать о членах участковых комиссий и об избирательных программах кандидатов. Также и без того слабо финансируемые украинские местные СМИ лишаются возможности заработать не на публикации "джинсы" или пропаганды, а официальной информации.

Редакторы львовских газет, издаваемых на территории избирательного округа 120 ("Народное мнение", "Наш край" и "Голос Самборщины", направили председателю ЦИК Татьяне Слипачук коллективное письмо. Журналисты настаивают на "обнародовании в местных печатных СМИ предусмотренной действующим украинским законодательством информации для обеспечения демократичности и прозрачности избирательного процесса".

Кроме того, представители СМИ обвиняют ЦИК в принятии самовольных решений и попытке высвободить средства, предназначенные для обнародования информации в местной прессе, на другие цели.

"Кто уполномочил ЦИК таким образом нарушать законодательство, самовольно определять, в каких печатных изданиях публиковать информацию, предусмотренную Законом Украины? Кто из должностных лиц принял решение оптимизировать сметы окружных избирательных комиссий и на какие цели направлены высвобожденные средства?" - возмущается секретарь НСЖУ, главный редактор газеты "Горизонты Изюмщины" Константин Григоренко.

В СНСЖУ призывают Центризбирком все же позволить окружным избирательным комиссиям публиковать официальную информацию в местной прессе.

Ранее "Страна" писала, что защита Рената Кузьмина, который решением ЦИК был снят с избирательной гонки, настаивает на незаконности данного постановления.

Мы также сообщали о том, что ЦИК зарегистрировала 458 официальных наблюдателей на внеочередные выборы 21 июля.