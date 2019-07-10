Главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в среду, 10 июля, приехал в Киев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Киев прекрасный город", - написал Алексей Венедиктов.

А со своими подписчиками в Twitter главред "Эха Москвы" активно делится фотографиями, сделанными в столице Украины. Первым был снимок котлеты по-киевски, после нее он выложил сэлфи на фоне Андреевской церкви. Также Венедиктов сфотографировался с предвыборным бордом Саакашвили, судя по снимкам, прогулялся по Крещатику и Майдану Независимости.

Скриншот: t.me/aavst55

Скриншоты: Twitter/ Алексей Венедиктов

Напомним, прошлым летом главред "Эха Москвы" Венедиктов после 28 лет работы покинул совет директоров.

Также мы писали, что в октябре 2018 года главред "Эхо Москвы" Венедиктов перенес срочную операцию на почке.