10 июля Комитет Рады по свободе слова рассмотрел вопрос о нападении на журналиста "Страны" Владислава Бовтрука .

На Влада напали 2 июля на Майдане в Киеве, когда он делал репортаж. Там проходил митинг сторонников Петра Порошенко и националистов против регистрации ЦИКом кандидатами в депутаты Анатолия Шария и Андрея Клюева.

Еще одного журналиста "Страны", Кирилла Малышева, атаковали 8 июля во время акции под стенами телеканала Newsone. Он находился там по редакционному заданию. После этого представители полиции попросили его, а не радикалов, покинуть митинг "во избежание провокаций".

"Страна" провела онлайн-трансляцию заседания.

12:40 В итоге Комитет направил обращение в полицию, чем закончил рассмотрение нашего вопроса.

"В очередной раз нужно публично акцентировать внимание на проблеме с безопасностью работы журналистов и нереагирование правоохранительных органов", - отметил нардеп Юрий Павленко, который инициировал вынесение вопроса "Страны" на заседание.

Члены Комитета уточнили, что действия полиции нельзя назвать нереагированием, тогда Павленко добавил, что речь идет о привлечении виновных к ответственности.

12:38 На Комитете говорят, что журналистам нужно ходить в одежде со специальными знаками. Чтобы мол радикалы точно знали, что это пресса и не нападали на журналистов. Иначе, говорят депутаты, дело пока можно будет квалифицировать как хулиганство.

Однако на журналиста "Страны" напали именно в его профессиональном качестве. На одном из видео с места событий радикалы начинают громко кричать и бросаются к Владу, когда узнают, что он из "Страны".

Вчера точно так же атаковали и Кирилла Малышева на акции националистов под NewsOne.

12:37 Члены комитета предлагают написать обращение к полиции, которая должна расследовать дела по Цымбалюку.

12:36 Слово взяла спецкор "Страны" Олеся Медведева. "Спасибо Комитету, что предоставили нам слово. Для нас это прежде всего площадка, чтобы обратиться в который раз к полиции, к власти, которая пришла, к потенциальным депутатам следующей каденции - о том, что эти ситуации (с атаками на прессу - ред.) продолжаются. Влад еще не озвучил, что серией ударов все не ограничилось. Открыто два уголовных дела. Первое - по избиению, а второе - по угрозе убийства. Если по первому делу нужны какие-то процессуальные действия, то по второму - это просто факт, что "Владу не дают покоя лавры Олеся Бузины". О чем это может говорить? Это аллегория такая?".

12:35 "Мы бы могли пригласить на следующее заседание представителей полиции", - заявил один из депутатов. "Мы приглашали (на это заседание - ред.)", - ответил нардеп Павленко. "Они никогда не приходят. Мы Авакова трижды приглашали по убийству Павла Шеремета", - посетовала замглавы комитета Ольга Червакова.

12:32 Правда, подробности нападения почему-то оказались неинтересными Григорию Шверку из БПП. "Это вопрос полиции, они должны выяснять все эти детали", - заявил нардеп.

"Когда полиция вывела меня из толпы, я говорил полицейским - давайте подойдем к человеку, который меня ударил, идентифицируем его прямо на месте, чтобы следственные действия произошли прямо на месте. На что они ответили - "мы туда сейчас не пойдем, потому что тебя разовут"", - ответил Влад.

То есть, полиция, которая по мнению Шверка, должна все выяснить, могла это сделать еще на месте происшествия, но самоустранилась от следственных действий.

"Тогда я позвонил в 102 и проследовал в полицейский участок. Потому уже в полиции сказали, что если бы идентификация Цымбалюка произошла на месте, уже было бы уголовное дело. А так нужно теперь дело передавать в прокуратуру, прокуратура - в суд. А Цымбалюк на обращения полиции не реагирует", - объяснил дальнейшие действия журналист "Страны".

12:28 Замглавы комитета Ольга Червакова поинтересовалась, знал ли Цымбалюк, что Влад - журналист "Страны". "Да, на моем мобильном есть фотография Цымбалюка с плакатами. Он мог меня идентифицировать, что я проводил фотосъемку", - ответил журналист.

На вопрос, был ли у него бейджик или другие признаки работника прессы, Влад ответил, что закон этого не требует.

"Мы просто хотим убедиться, что этот человек знал, что вы журналист и наносил вам удары, пытаясь воспрепятствовать вашей профессиональной деятельности", - пояснила Червакова.

12:27 Влад Бовтрук рассказал, как его атаковал "киллер Бабченко" Алексей Цымбалюк.

"В какой-то момент я увидел, что происходит потасовка. Я подошел поближе, чтобы снять эту потасовку. В этот момент она уже заканчивалась. Я увидел парня, который участвовал в ней и хотел записать у него комментарий. Но ко мне подошел Цымбалюк и нанес мне удар рукой в лицо. После чего я упал и он нанес мне два удара", - рассказал журналист "Страны".

12:23 Комитет по "Стране" начался. Полиция не явилась на него, хотя ее приглашали.

По факту нападения на Влада Бовтрука полиция уже открыла дело. Речь идет о препятствовании журналисту при выполнении служебных обязанностей, что является уголовным преступлением. Однако виновные остаются безнаказанными.

С требованием рассмотреть вопрос нападения на Влада Бовтрука обратился и член Комитета, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко.

Ранее "Страна" подробно писала о двух нападениях и ходе расследования.