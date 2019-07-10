В результате пожара на складе производителя виски Jim Beam, случившегося 3 июля, в американском штате Кентукки произошла утечка напитка. Расползающееся алкогольное пятно вызвало массовый мор речной рыбы. Об этом сообщает Департамент охраны дикой природы правительства Кентукки на своей странице в Facebook.

Алкоголь попал в реки Кентукки и Гленнс-Крик. Это спровоцировало падение уровня кислорода в воде, что и привело к массовой гибели рыбы. Точные масштабы бедствия пока не известны. Однако эксперты утверждают, что погибнуть могли тысячи особей, уверяют в департаменте охраны дикой природы правительства Кентукки.

Скриншот: Facebook/ KentuckyEEC

В регионе уже началась операция по насыщению воды кислородом. Для этого используют устройства для аэрации.

Скриншот: Facebook/ KentuckyEEC

Пятно алкоголя в реке Кентукки достигло 28 километров в длину. Оно движется в сторону более крупной реки Огайо, где, как предполагают экологи, должно раствориться.

Для людей утечка виски и мор рыбы не опасны, предупредили власти Кентукки. Они собираются оштрафовать производителя виски за ущерб, нанесенный окружающей среде.

Напомним, пожар на складах производителя виски марки Jim Beam в штате Кентукки уничтожил партию алкогольных напитков общим объемом более 7 млн литров.

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