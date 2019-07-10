Сегодня, 10 июля, в начале утреннего заседания Рады спикер Андрей Парубий призвал военных и волонтеров (несмотря на решение президента Владимира Зеленского провести День независимости без военного парада), выйти 24 августа на Крещатик. Об этом передает 112 Украина.

"Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины, участников Революции достоинства, ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и пройти парадом Независимости главной улицей государства. Я тоже там буду", - сказал Парубий.

Он призвал взять с собой боевые знамена и флаги, с которыми защищали Украину и спеть "Зродились ми великої години" и огласить лозунг "Слава Украине!".

Отметим, что 9 июля в своем видеообращении в Facebook президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в этом году празднование Дня независимости Украины пройдет без военного парада. При этом сэкономленные 300 миллионов будут отправлены на премии военным. Президент также подчеркивал, что чествование военных в этом году будет, но торжества пройдут в новом формате.

Также мы писали, что на официальном сайте президента Украины появилась петиция с требованием к Владимиру Зеленскому провести 24 августа военный парад.

Кроме того, сообщалось, как в Киеве прошел военный парад в День Независимости в прошлом году.