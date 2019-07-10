Сегодня, 10 июля, на очередном заседании Кабмин планирует рассмотреть ситуацию с наркотическими веществами в Украине, организацию инклюзивного образования и ряд других вопросов. Об этом свидетельствует повестка заседания на сайте Кабинета Министров.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, выступавшая за легализацию марихуаны в медицине, представит на заседании доклад о внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Правительство собирается обсудить и проблемы в сфере образования. В частности, Кабмин одобрит проект закона о профессиональном (профессионально-техническом) образовании, порядок организации инклюзивного образования в профессионально-технических и высших учебных заведениях, порядок использования средств госбюджета для поддержки научных исследований и экспериментальных разработок в вузах, а также стратегию развития инновационной деятельности до 2030 года.

Кроме того, чиновники собираются утвердить список иностранных аккредитационных агентств и агентств обеспечения качества высшего образования, выдающих сертификаты об аккредитации образовательных программ, которые признаются в Украине.

В повестке дня заседания значатся и экономические вопросы: конкурс на строительство генерирующей мощности и выполнение мероприятий по управлению спросом, реорганизация государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинатˮ и другие.

Напомним, на заседании 26 июня правительство предложило увеличить бюджет Пенсионного фонда на 29,9 млрд гривен.

А 19 июня кроме всего прочего Кабмин увеличил площадь Днепра на 1,5 тысячи гектар и утвердил доплаты чиновникам за ранги.