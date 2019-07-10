Владимир Зеленский продолжает избирательно демонтировать символы власти Петра Порошенко. Вчера он решил отменить военный парад на день независимости. Чем вызвал бурю эмоций со стороны фанатов экс-президента.

Правда, превратить отказ в полноценную "зраду" даже им пока сложно: ведь сэкономленные деньги президент пообещал пустить на премии для военных. Если это будет исполнено, то армия станет скорее на сторону Зеленского.

Здесь, впрочем, могут и у президента возникнуть сложности. Ведь сумма премий, размазанная на всех военнослужащих, может по итогу их не слишком впечатлить. Вторая проблема - это "военный парад Порошенко", которым сторонники президента теперь собираются пройти по Крещатику.

При этом сама идея сэкономить на очередном патриотическом шоу и пустить эти деньги на более приземленные нужды - давно витала в воздухе.

"Страна" разбиралась, что известно об отмене парада и какую реакцию она вызвала.

Что и зачем предложил Зеленский

Вечером 9 июля Владимир Зеленский опубликовал видео, где назвал военный парад на День независимости "помпезным и точно не дешевым".

"Вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям. Военным нашим. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривень всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры - все. И обязательно военные, которые выполняют задания в зоне проведения ООС", - сказал президент.

Он добавил, что чествовать солдат будут, как и отмечать сам праздник. "Но будет новый формат", - пообещал Зеленский.

Идея президента понятна. Как Порошенко пиарился на проведении парада, так и Зеленский пытается заработать очки на его отмене (у этой идеи немало сторонников).

Правда, 300-миллионная премия именно военным выглядит вынужденным реверансом в сторону "папередников". День независимости всегда был более гражданским, общеукраинским праздником. И в цвет хаки его окрасил именно Порошенко.

Видимо у Зеленского подумали, что просто отменить парад в целях экономии - это стало бы слабым аргументом в неизбежных спорах с порохоботами. И решили закрыть тему деньгами.

Правда, насколько масштабной будет эта премия, если ее поделят между всеми солдатами - пока вопрос.

Арифметка премии

На 2017 год ВСУ насчитывали 255 тысяч человек личного состава. Такие данные озвучивал в конце прошлого года министр обороны Степан Полторак. Это если не считать резервистов, с которыми размер армии, в случае необходимости, увеличится примерно до миллиона.

То есть ориентироваться будем примерно на четверть миллиона человек. В таком случае премия составит менее 1200 гривень на одного солдата или офицера.

Если же добавить к этой цифре еще 50 000 нацгвардейцев, которые официально числятся военнослужащими - то премия падает до тысячи гривень на человека.

Среди контрактников средняя зарплата у сержантского состава - 10 тысяч гривень, у офицерских должностей 12-15 тыс. Если "премию Зеленского" поровну распределят между всеми армейскими, то для солдат и сержантов прибавка действительно будет ощутимой.

Если же офицеры получат больше, а солдаты меньше (то есть премию поделят пропорционально зарплатам, званиям или заслугам) - то основная масса военнослужащих может и не ощутить этой премии.

То есть главный вопрос - как распределят "праздничные": сразу оговорят модель и спустят ее сверху или же отдадут на откуп генералам.

Второй вопрос - почему президент решил потратить на премии именно 300 миллионов.

Объясняя свое решение отменить парад, он заявил, что "эти деньги лучше выделить нашим героям". Однако, судя по расходам в прошлом году, парад-2018 стоил сильно дороже.

Официальные затраты на него не называны до сих пор. Но даже по самым грубым прикидкам, он не мог стоить дешевле полумиллиарда гривень.

На уровне реалистичных также звучали цифры в 600 и 700 миллионов (детальнее эти расчеты "Страна" делала в прошлом году).

То есть у президента решили отдать солдатам примерно половину стоимости военного парада, а не "эти деньги".

Впрочем, стоит отдать должное тому факту, что помпезное празднование 2018 года было скорее исключением. Петр Порошенко уже на полную включился в президентскую кампанию и оседлал триаду "Армия, мова, вира".

Парад должен был стать апофеозом воинственного пиара экс-президента. Именно для этого его сделали самым масштабным в истории Украины - хотя дата была явно не круглой.

В этом смысле сумма Зеленского выглядит вполне нормальной для проведения "дежурного" парада, без особых излишеств.

Реакция сторонников парада

Если вчера сторонники парада еще были в сомнениях, то сегодня, 10 июля, на инициативу Зеленского уже организованно набросились "порохоботы".

"П...ун зеленый. Какое ты там решение принял? Премии военным расписаны в бюджете предыдущей властью. Где ты эти 300 млн взял, клоун?

И да, ты считал стоимость того парада, балаболище? Техника едет по дороге, а военные маршируют в коробке, за это деньги им не платят. Они и так служат.

То есть тупо сцанина в лицо тупым зебилам. Спонтом дорогой парад, спонтом какие-то 300 млн "лучше на премии", только не ясно какие 300 млн, откуда и был ли вообще мальчик", - атаковал Зеленского в комментариях под его постом сторонник Порошенко Джон Смит.

Петр Порошенко назвал "непредусмотрительным" решение отменить парад и запостил картинку со своей собственной цитатой.

Параллельно на сайте Зеленского появилась петиция с требованием провести парад.

Но главным ответом, судя по всему, станет "самодельный" марш, который призвал провести еще один сторонник Порошенко - спикер Рады Андрей Парубий.

"Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины, участников Революции достоинства, ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и пройти парадом Независимости главной улицей государства. Я тоже там буду", - сказал Парубий.

Он призвал взять с собой боевые знамена и флаги, с которыми защищали Украину и спеть "Зродились ми великої години" и огласить лозунг "Слава Украине!".

Призыв пойти на этот парад уже сделали и в Радикальной партии Ляшко, создав мероприятие в Facebook.

То есть у экс-президента на полную катушку собираются использовать отмену парада - для консолидации своих сил и "марша против реванша". Таким образом Владимир Зеленский подарил Порошенко повод привести свой "Порох-парад" в Киеве.

Правда, это будет уже после парламентских выборов, что сильно снижает опасность мероприятия для Владимира Зеленского. Если только к тому времени не начнется какая-то другая "зрада". Тогда порошенковский парад может стать прологом к другим событиям, о которых "Страна" рассказывала в материале "Шатун Порошенко. Как экс-президент пытается дестабилизировать ситуацию и подготовить новый Майдан".

Решение Зеленского отменят?

При этом остается еще один вариант - парад проведут вопреки решению президента.

Дело в том, что этим вопросом больше занимается Кабмин, чем Банковая (как и темой премий). И его глава Владимир Гройсман, который рвется в Раду со своей партией, уже приказал профинансировать парад.

Премьер-министр на заседании Кабмина 10 июля поручил Министерству финансов и Минобороны обеспечить финансирование парада на День независимости.

Открывая заседание, глава правительства заявил, что в Украине есть все возможности для решения сразу двух вопросов: выделения 300 млн грн на дополнительное финансирование армии и проведения военного парада на День Независимости 24 августа не за счет соцвыплат.

"Хочу поручить сегодня министру финансов, министру обороны от имени правительства тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по поводу того, где мы найдем деньги не за счет социальных выплат. Вместе с тем предложение президента Украины о направлении 300 млн. грн на повышение стандартов для воинов также верно", - сказал Гройсман.

Премьер-министр полагает, что парад Украине необходим. "Считаю, парад нужен, и он должен стать парадом достоинства и доблести нашего войска, выражением уважения к военному", - отметил Гройсман.

Вместе с тем, если парад пройдет в официальном поле, это ставит под вопрос "Порох-парад" - ему придется проходить где-то в другом месте. Если это вообще тогда будет иметь смысл.