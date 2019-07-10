Военная прокуратура Черниговского гарнизона задержала на "горячем" начальника комендатуры, который за взятку пропускал на территорию военного объекта гражданских лиц, которые хотели поиграть там в пейнтбол. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры.

Ответственный за организацию охраны бывшего военного аэродрома "Певцы" начальник нештатной комендатуры военной части, подчиненной Харьковскому национальному университете Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба, за 3000 гривен взятки организовал представителям частного предприятия беспрепятственный пропуск на аэродром в Чернигове для проведения соревнований по пейнтболу. Еще 500 долларов США он получил за содействие в дальнейшем в получении участка там в длительную аренду.

При получении взятки офицер был задержан 9 июля. Продолжаются следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

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