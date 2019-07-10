Глава Форин-офис (министерства иностранных дел) Великобритании Джереми Хант ответил Дональду Трампу, назвавшему британского посла в США "очень глупым парнем" и раскритиковавшему Терезу Мэй. Об этом сообщает издание "The Hill".

Хант заявил, что комментарии Трампа являются неуважительными по отношению к высшим чиновникам его страны.

"Эти комментарии неуважительны и ложны относительно нашего премьер-министра и моей страны. Ваши дипломаты высказывают свое личное мнение, как и наши!" - написал глава Форин-офис в своем Twitter.

Скриншот: Twitter/ jeremy_hunt

Также Хант отметил, что британо-американский альянс является величайшим в истории. И союзники должны относиться друг к другу с уважением, как Тереза ​​Мэй всегда делала по отношению к США.

Кроме того, руководитель МИД Британии заявил, что Ким Даррок останется послом в США, если он, Хант, станет премьер-министром Великобритании. (Напомним, Хант борется за этот пост со своим предшественником, экс-министром иностранных дел Борисом Джонсоном.)

Заявление Ханта стало ответом на выпад главы Белого дома в адрес Терезы Мэй и посла Кима Даррока. В серии твитов Трамп разнес Мэй за ее провальные переговоры по Brexit, а Даррока обозвал "дурацким послом".

В свою очередь, такую реакцию Трампа вызвала обнародованная в СМИ дипломатическая переписка посла, охарактеризовавшего главу США как неумелого и некомпетентного.