На официальном сайте президента Украины зарегистрирована петиция с требованием к Владимиру Зеленскому провести 24 августа военный парад. Текст документа, инициированного Мироном Дмитриком, появился на сайте главы государства 9 июля.

Автор мотивирует требование провести парад ко Дню независимости тем, что все те, кто прилагает усилия для обороны Украины заслуживают уважениея.

"Во время продолжающейся военной агрессии со стороны Российской Федерации украинские воины, Вооруженные силы, Национальная гвардия, другие вооруженные формирования, добровольцы, ветераны, волонтеры, семьи погибших, пленных и все, кто прилагает усилия для обороны нашей земли от захватчиков, заслуживают внимания и уважения", - говорится в петиции.

Мирон Дмитрик убежден, что военный парад необходим как символ силы и стойкости украинского войска, демонстрация достижений военно-промышленного комплекса и проявление уважения к памяти погибших. Отмену торжеств инициатор называет "неудачным заигрыванием с врагом".

Скриншот: petition.president.gov.ua

На момент выхода новости петицию подписали 847 человек. До окончания сбора подписей осталось 92 дня.

Напомним, 9 июля в своем видеообращении в Facebook президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в этом году празднование Дня независимости Украины пройдет без военного парада.

Ранее мы рассказывали о том, как прошел первый за 27 лет военный парад в США.