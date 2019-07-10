Национальный банк Украины отменил любые ограничения на репатриацию дивидендов. Как отмечено на сайте НБУ, это было сделано для улучшения инвестиционного климата и в соответствии с дорожной картой по валютной либерализации.

В НБУ уточняют, что с 10 июля 2019 года бизнес с иностранным капиталом больше не будет стеснен лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине. Раньше этот лимит составлял 12 млн евро в месяц для одного юридического лица.

Валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности, уверены в НБУ.

"В первом полугодии бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму 1,27 млрд долларов, из которых 1,07 млрд долларов - за счет купленной валюты. Такие объемы перечисления и покупки валюты на 20% и 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - уверяют в НБУ.

Банкиры убеждены, что репатриация дивидендов в общем не оказывает существенного влияния на рынок, ведь покупка валюты на эти цели составляет всего около 4% от общего спроса клиентов банков на иностранную валюту.

Напомним, согласно курсу НБУ от 10 июля, доллар и евро подешевели по сравнению с предыдущим днем.

Ранее "Страна" писала о новации Нацбанка, согласно которой с 1 июля в магазинах Украины будут округлять деньги при расчетах.