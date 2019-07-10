Президент России Владимир Путин признался, что в 2014 году в ходе телефонной беседы с тогдашним главой Белого дома Бараком Обамой были достигнуты некие договоренности об Украине. Однако американская сторона их сорвала. Как сообщает ТАСС, об этом Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину".

Во время беседы Стоун поинтересовался у главы российского государства о телефонном разговоре с Бараком Обамой, который состоялся в 2014 году, когда в Киеве происходили события на Майдане. Однако Путин не раскрыл детали беседы, сославшись на ее конфиденциальность.

"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы не говорим", - сказал Владимир Путин.

Тем не менее президент РФ заявил, что договоренности, достигнутые с Обамой во время телефонного разговора, американская сторона не исполнила. Но и в этом случае Путин не стал вдаваться в подробности.

"Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться", - добавил президент.

Рассуждая о перспективах российско-украинских отношений, Путин заметил, что сейчас они весьма непростые.

"И вторая часть - это пропаганда действующих властей Украины, которые выставляют Россию виновницей всех последовавших за этим трагических событий", - заявил Путин.

Напомним, 7 июля документальный фильм Оливера Стоуна об Украине получил Гран-при на 65-м кинофестивале в Таормине (Италия).

Ранее "Страна" писала, что в фильме "В борьбе за Украину" президент РФ высказал мысль о неизбежности строительства союзнических отношений между Россией и Украиной.