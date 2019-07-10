Национальный банк Украины в среду, 10 июля, установил новый курс для основных валют по отношению к гривне. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 11 копеек, а евро - на 15. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Итак, сегодня, 10 июля, доллар США стоит 25,48 грн. Для евро НБУ установил цену в размере 28,56 грн, что на 15 копеек меньше, чем 9 июля.

Курс НБУ для основных валют на 9 июля:

1 доллар США 25,489178 (-0,112983);

1 евро 28,560624 (-0,152200);

1 рубль 0,39973 (-0,001120).

Напомним, доллар начал падать на межбанке на прошлой неделе. "Страна" писала о причинах обвала валюты США ниже 26 грн за доллар.

Мы также сообщали, что по прогнозам банкиров гривня продолжит укрепляться в краткосрочной перспективе.