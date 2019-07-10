Киевский международный институт социологии (КМИС) с 25 июня по 7 июля провел всеукраинский опрос общественного мнения, сообщают в пресс-службе КМИС.

Среди всех респондентов, которые точно или скорее собираются голосовать, ответы распределились следующим образом:

37,8% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

11% - за партию "Оппозиционная платформа -" За Жизнь ",

7,2% - за партию "Европейская Солидарность",

4,8% - за партию "Всеукраинское объединение" Батькивщина "

3,4% - за партию "Голос",

3,2% - за партию "Сила и Честь",

2% - за партию "Оппозиционный блок",

1,9% - за Радикальная партия Олега Ляшко,

1,8% - за "Украинский стратегию Гройсмана",

1,4% - за партию "Гражданская позиция",

1,2% - за партию "Свобода",

1,2% - за "Партию Шария",

0,5% - за "Самопомощь",

0,1% - за Аграрную партию,

за другие партии - всего 0,3%,

0,4% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

19,9% - не определились, за кого голосовать,

1,9% - отказались отвечать на вопросы.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то получим такие результаты:

48,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

14,1% - за партию "Оппозиционная платформа -" За Жизнь ",

9,2% - за партию "Европейская Солидарность",

6,2% - за партию "Всеукраинское объединение" Батькивщина "

4,4% - за партию "Голос",

4,1% - за партию "Сила и Честь",

2,5% - за партию "Оппозиционный блок",

2,4% - за Радикальная партия Олега Ляшко,

2,3% - за "Украинский стратегию Гройсмана",

1,8% - за партию "Гражданская позиция",

1,6% - за партию "Свобода",

1,6% - за "Партию Шария",

0,7% - за "Самопомощь",

0,1% - за Аграрную партию.

Кого хотят видеть премьер-министром после парламентских выборов

Также респондентам задавался вопрос: "Сейчас обсуждаются различные варианты того, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду. Среди деятелей из списка, кого бы Вы лично хотели видеть главой правительства - премьер-министром после парламентских выборов?". Ответы респондентов распределились следующим образом:

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Клюев все-таки не идет на выборы. Суд признал его пятилетнее отсутствие в Украине.

Также мы рассказывали, что печать бюллетеней на выборы в Раду продолжается, несмотря на решение суда о пережеребьевке.