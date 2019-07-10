На досрочных выборах лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" - новый опрос
Киевский международный институт социологии (КМИС) с 25 июня по 7 июля провел всеукраинский опрос общественного мнения, сообщают в пресс-службе КМИС.
Среди всех респондентов, которые точно или скорее собираются голосовать, ответы распределились следующим образом:
37,8% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
11% - за партию "Оппозиционная платформа -" За Жизнь ",
7,2% - за партию "Европейская Солидарность",
4,8% - за партию "Всеукраинское объединение" Батькивщина "
3,4% - за партию "Голос",
3,2% - за партию "Сила и Честь",
2% - за партию "Оппозиционный блок",
1,9% - за Радикальная партия Олега Ляшко,
1,8% - за "Украинский стратегию Гройсмана",
1,4% - за партию "Гражданская позиция",
1,2% - за партию "Свобода",
1,2% - за "Партию Шария",
0,5% - за "Самопомощь",
0,1% - за Аграрную партию,
за другие партии - всего 0,3%,
0,4% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
19,9% - не определились, за кого голосовать,
1,9% - отказались отвечать на вопросы.
Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то получим такие результаты:
48,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
14,1% - за партию "Оппозиционная платформа -" За Жизнь ",
9,2% - за партию "Европейская Солидарность",
6,2% - за партию "Всеукраинское объединение" Батькивщина "
4,4% - за партию "Голос",
4,1% - за партию "Сила и Честь",
2,5% - за партию "Оппозиционный блок",
2,4% - за Радикальная партия Олега Ляшко,
2,3% - за "Украинский стратегию Гройсмана",
1,8% - за партию "Гражданская позиция",
1,6% - за партию "Свобода",
1,6% - за "Партию Шария",
0,7% - за "Самопомощь",
0,1% - за Аграрную партию.
Кого хотят видеть премьер-министром после парламентских выборов
Также респондентам задавался вопрос: "Сейчас обсуждаются различные варианты того, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду. Среди деятелей из списка, кого бы Вы лично хотели видеть главой правительства - премьер-министром после парламентских выборов?". Ответы респондентов распределились следующим образом:
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Клюев все-таки не идет на выборы. Суд признал его пятилетнее отсутствие в Украине.
Также мы рассказывали, что печать бюллетеней на выборы в Раду продолжается, несмотря на решение суда о пережеребьевке.