36-летний одессит вмешался в ссору между другом и охранником ночного клуба, от которого получил удар по голове. В результате тяжелой травмы неравнодушный одессит скончался, а охранник заведения задержан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Приморского отдела полиции в Одессе.

Как отмечено в полицейской сводке, после сильного удара по голове потерпевший мужчина упал и потерял сознание. Его госпитализировали в медицинское учреждение, однако врачам не удалось его спасти.

"36-летний одессит вмешался в конфликт между другом и охранниками ночного клуба, пытаясь его прекратить. Один из участников события нанес мужчине удар в область головы, от которого последний упал на тротуар. Пострадавший был немедленно госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения, в котором он впоследствии скончался", - уточнили в полиции.

Сотрудники Приморского отдела полиции задержали 24-летнего охранника клуба, подозреваемого в нанесении одесситу тяжких телесных повреждений. Он задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Происшествие квалифицируется по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следователи проводят необходимые процессуальные действия в рамках начатого уголовного производства и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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