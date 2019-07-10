В среду, 10 июля, на всей территории Украины для середины лета будет довольно прохладно. Ожидается облачность, а местами - дожди с грозами. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

В восточных, центральных и южных регионах синоптики прогнозируют переменную облачность. А по всему северо-западу пройдут обильные дожди. В Луцке, Ровно, Львове, Ужгороде, Тернополе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Житомире ожидаются грозы. Гроза также разгуляется в Чернигове.

Температура воздуха 10 июля будет ниже средних показателей для середины лета: столбик термометра не поднимется выше +20 градусов в разгар дня.

Теплее всего в среду будет на востоке Украины. В Харькове ожидается до +23 градусов. В Луганске, Днепре и Донецке - до +24 градусов. В Запорожье, Николаеве и Одессе воздух прогреется до +25. А жарче всего будет в Херсоне: +24... +26 градусов Цельсия.

В столице синоптики предрекают умеренно теплую погоду с температурой +19...+21. День в Киеве выдастся дождливый.

К вечеру столбик термометра по стране опустится до +11...+15 градусов.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, 9 июля синоптики уже прогнозировали прохладную и дождливую среду.

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