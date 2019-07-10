США и Россия проведут переговоры в Финляндии. Заместитель государственного секретаря США Дэвид Гейл встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковим в Хельсинки, куда оба высокопоставленные дипломаты прибыли во вторник, 9 июля.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, как передает Укринформ.

"Заместитель государственного секретаря Хейли проведет переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковим, чтобы начать широкий стратегический политический диалог по двусторонним отношениям между США и Россией", - отметили в Госдепе, поблагодарив финскую сторону в организации переговоров.

Встреча состоится в контексте последних договоренностей президентов Трампа и Путина на саммите G20 в японском городе Осака, на которой стороны подтвердили намерения усилить двусторонние контакты. Тогда, в процессе общения президентов обсуждалась в том числе ситуация в Украине.

Как уточнили в американском ведомстве, Хейли в Хельсинки проведет три дня, во время которых запланированы его встречи представителями 28 стран-членов ЕС для обсуждения вопросов трансатлантической безопасности.

После этого заместитель госсекретаря США посетит Эстонию, Чехию, Молдову и Великобританию.

Ранее "Страна" сообщала, что в Госдепе США объявили переговоры с Россией по вопросам безопасности.

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