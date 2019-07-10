Военное ведомство США получило временного шефа. Исполняющим обязанности министра обороны США станет командующий Военно-морскими силами Ричард Спенсер. Об этом передает The Military Times.

Президент Штатов Дональд Трамп хочет видеть во главе Пентагона Марка Эспера, но он не может быть главой военного ведомства, пока его кандидатуру на этот пост рассматривает Сенат.

Ранее "Страна" сообщала, что британский посол в США в секретных телеграммах называл Трампа неумелым и небезопасным.

И сразу после того, как этот скандал выплыл наружу, Трамп заявил, что больше не будет иметь никаких дел с этим дипломатом.

"Я очень критически относился к тому, как Великобритания и премьер-министр Тереза Мэй обращались с Брекситом. Какой беспорядок она и ее представители создали... Я не знаю посла, но в США его не любят и не думают о нем хорошо. Мы больше не будем иметь с ним дело", - написал Трамп в своем Twitter.