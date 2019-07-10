В США, в округе Личфилд, штат Коннектикут, ушел из жизни популярный киноактер Рип Торн, снявшийся в десятках популярных художественных фильмов. Он умер на 89 году жизни, как передает ТАСС со ссылкой на Newsbell.

За свою карьеру Торн сыграл в более сотни художественных фильмов. Наибольшую популярность ему принесла роль агента Z в картине "Люди в черном", которая вышла в прокат в 2002 году.

Рип Торн, фото: tsn.ua

В последние годы Рип Торн выступил и продюсером нескольких кинолент.

Актер родился в феврале 1931 года в штате Техас. Его кинодебют состоялся в 1956 году, когда он снялся в небольшой роли в фильме всемирно известного режиссера Элиа Казана "Куколка".

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