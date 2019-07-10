Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский не поехал на предсезонный сбор с командой и рассказал о своей ситуации с переходом в другой клуб.

Напомним, что еще в июне украинец хотел уйти из своей нынешней команды в итальянскую Аталанту, однако тогда Генк отказался продавать одного из своих лидеров. Позже Малиновский заявил, что чувствует себя обманутым, поскольку бельгийский клуб обещал отпустить его после завершения сезона. В результате этой ситуации Генк отправился на тренировочные сборы без украинца.

"Они не сдерживают свое слово и искажают мои заявления. Это было мое решение не отправляться с командой на сбор, а не главного тренера. Я сказал это ему честно, потому что не хотел мешать формированию новой команды. Это знак моего уважения к нему и Генку.

Пока мой агент ведет переговоры с Генком, не хочу рассказывать больше. Надеюсь, Генк больше не будет выставлять меня в плохом свете, чтобы я мог покинуть клуб, имея со всеми дружеские отношения", - заявил наш футболист, как передает портал Террикон со ссылкой на фламандскую газету Het Nieuwsblad.

Ранее "Страна" сообщала, что Генк согласился продать Малиновского в Сампдорию за 20 миллионов евро, а переговоры о трансфере украинца сейчас находятся на завершающей стадии.