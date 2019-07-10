В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за "умышленное непризнание" принадлежности к Украине аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом передает Радио Свобода.

Авторами законопроекта является спикер Андрей Парубий, народные депутаты Украины Виктория Сюмар и Мария Ионова. Законопроект был зарегистрирован 5 июля, 8 июля поступил в профильный комитет, а 9 июля - предоставлен для ознакомления депутатам.

Авторы законопроекта предлагают изложить часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины в следующей редакции:

"Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов , поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой".

Ранее "Страна" сообщала, что спикер Парубий заявил президенту Зеленскому, что он опоздал с правом "вето" на закон о ВСК с процедурой импичмента.

Также мы рассказывали, что "Страна" прочла повесть Суркова о войне на Донбассе.