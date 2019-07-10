Вчера, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел масштабную кадровую ротацию на местах. Глава государства уволил с должностей 70 глав райадминистраций в восьми областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Распоряжениями от 9 июля №76-№146 Зеленский уволил 10 председателей районных государственных администраций в Винницкой области, 8 - в Волынской, 3 - в Донецкой, 1 - в Днепропетровской области, 2 - в Житомирской области, 3 - в Закарпатской, 10 - в Кировоградской области и 5 - во Львовской. Причина увольнений - окончание срока полномочий президента Украины.

В Киевской области с должности уволены главы Голосеевского, Святошинского, Соломенского районов.

В Винницкой области с должностей уволены главы Гайсинского, Жмеринского, Литинского, Могилев-Подольского, Мурованокуриловецкого, Теплицкого, Тростянецкого, Шаргородского, Ямпольского районов.

В Волынской области уволены главы Владимир-Волынского, Гороховского, Киверцовского, Ковельского, Ратновского, Старовыжевского, Турийского, Шацкого районов.

В Донецкой области с должностей глав районных госадминистраций уволены главы Бахмутского, Волновахского, Мангушского районов.

В Днепропетровской области с должности уволен глава районной госадминистрации Новомосковского района.

В Житомирской области с должности главы районной госадминистрации уволены главы Бердичевского, Черняховского районов.

В Закарпатской области с должностей глав районных госадминистраций уволены главы Виноградовского, Тячевского, Хустского, Гайворонского районов.

В Кировоградской области с должностей глав районных госадминистраций уволены главы Гайворонского, Знамянкаславянского, Маловисковского, Новгородковского, Новомиргородского, Александровского, Онуфриевского, Петровского, Светловодского, Устиновского районов.

Во Львовской области с должностей глав районных госадминистраций уволены главы Дрогобычского, Жовковского, Камянка-Бугского, Пустомытовского, Турковского районов.

В Луганской области с должностей глав районных госадминистраций уволены главы Беловодского, Новопсковского, Попаснянского, Сватовского, Старобельского районов.

В Одесской области с должности главы районной госадминистрации уволен глава Болградского района.

В Полтавской области с должностей глав районных госадминистраций уволены главы Великобагачанского, Кобеляцкого районов.

В Ровенской области с должностей глав районных госадминистраций уволены главы Владимирецкого, Дубровицкого, Заречненского районов.

В Сумской области с должностей глав районных госадминистраций уволены главы Великописаревского, Глуховского, Краснопольского, Ахтырского, Сумского районов.

В Тернопольской области с должностей глав районных госадминистраций уволены главы Борщевского, Зборовского, Теребовлянского, Тернопольского районов.

В Хмельницкой области с должности уволен глава районной госадминистрации Волочиского районов.

В Черкасской области с должностей глав районных госадминистраций уволены главы Каменского, Монастырищенского, Чигиринского, Чернобаевского, Шполянского районов.

Ранее "Страна" сообщала, что глава ГФС Украины уволил четырех руководителей таможен по требованию Зеленского.

Также мы рассказывали, что Зеленский уволил глав трех районов Киева.