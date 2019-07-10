Американский лидер Дональд Трамп лишился права блокировать пользователей, которые критикуют или смеются над его сообщениями в микроблоге Твиттер, так как это нарушает Конституцию США. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что такое решение во вторник приняла коллегия судей Апелляционного суда федерального округа США, сообщает The New York Times.

"Поскольку президент Трамп использует Twitter для правительственных дел, он не имеет права ограничивать некоторых американцев в чтении его сообщений и участии в дискуссиях в комментариях просто потому, что ему не нравятся их взгляды, единодушно решили трое судей Апелляционного суда федерального округа США", - сообщает издание.

Судьи объяснили в постановлении, что президент США нарушает первую поправку Конституции, которая гарантирует, среди прочего, свободу слова.

"Принимая это апелляционное решение, мы напоминаем сторонам и общественности, что если первая поправка к Конституции что-то значит, то прежде всего то, что лучшим ответом на неприятные слова по важным для общественности вопросам, являются дальнейшие высказывания, а не ограничения высказываний", - цитирует NYT комментарий судьи Баррингтона Паркера.

Издание напоминает, что иск против президента США Дональда Трампа подала группа заблокированных им пользователей социальной сети, возглавляемая директором Института первой поправки Колумбийского университета Джамилем Джаффером.

В Белом доме пока не прокомментировали судебное решение. Ранее в мае, когда аналогичное решение принял суд низшей инстанции, в администрации президента США объясняли, что аккаунт @RealDonaldTrump является личной страницей Дональда Трампа, и поэтому он может распоряжаться им по своему усмотрению.

Однако ныне суд постановил, что поскольку страница используется для обнародования решений, касающихся важных государственных решений, американцы не могут быть лишены доступа к ней.

Сейчас личная страница Трампа насчитывает почти 62 млн человек. Каждое его сообщение собирает тысячи комментариев, в которых обычно идут ожесточенные эмоциональные дискуссии между сторонниками и противниками президента.

Учитывая, что в Соединенных Штатах Америки действует система прецедентного права, решение может иметь более широкие последствия для правил использования социальных сетей всех чиновников, не только президента. Единственной инстанцией, высшей Апелляционного суда федерального округа, является Верховный суд США. Пока не сообщается, будет ли дело в дальнейшем рассматриваться именно там.

Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский уже нашли химию по телефону и теперь решается вопрос о личной встрече.

Также мы писали, что Трамп объяснил, как военные США 300 лет назад могли захватывать британские аэропорты.