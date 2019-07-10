Российская актриса Яна Кошкина решила присоединиться к #BottleCapChallenge и дать свой ответ Джейсену Стейтему, который открыл бутылку ударом ноги. Соответствующее видео звезда разместила на своей странице в Instagram.

Для этого актриса использовала собственную грудь. Как видно на видео, девушка смогла открыть крышку пластиковой бутылки от воды используя только свой бюст. По словам актрисы, это ее ответ Джейсону Стейтему.

Видео: YouTube/Страна.ua

Ранее видео для флешмоба bottlecapchallenge записали актер Джейсон Стейтем, боец Коннор Макгрегор, музыкант Джон Мейер. Все они попробовали ударом ноги открутить крышку от бутылки, чтоб она упала.

А начал флешмоб bottlecapchallenge казахский спортсмен Карен Пашикян, который занимается смешанными боевыми единоборствами.

Как сообщалось, певица Мерайя Кери открутила крышку бутылки только голосом, даже не коснувшись.

Также мы писали о том, что в Интернете набирает обороты флешмоб по открыванию бутылки знаменитым ударом Чака Норриса.