Начиная с 2017 года Министерство информационной политики по бюджетной программе "Осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства" потратило 401 млн гривен.

Об этом говорится в отчетах государственного казначейства, сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает Европейская правда.

Отмечается, что в 2017 году на защиту информационного пространства, когда впервые для Мининформполитики введена в бюджете соответствующая статья, было потрачено 33,6 млн гривен.В прошлом году аналогичные расходы выросли более чем в 10 раз до 358,3 млн гривен.

В этом году на защиту информационного пространства успели потратить 9,1 миллиона. Всего к концу 2019 года на информационную защиту национального пространства в министерстве планируют потратить 100 миллионов. Общие затраты на Мининформполитики достигнут 545 миллионов гривен.

Согласно отчету об исполнении бюджетной программы прошлого года, наибольшие суммы на защиту информационного пространства были потрачены на:

производство и распространение социальной рекламы различных форматов - 164,5 млн грн;

размещение информации на защиту национальных интересов в отечественных и иностранных СМИ - 124,3 млн грн;

проведение различных публичных мероприятий как в Украине, так и за ее пределами, в том числе медиа-мостов - 51,5 млн грн.

Как отмечается в отчете министерства, в течение прошлого года на должном уровне были организованы мероприятия по защите информационного пространства. А именно ведосство провело обсуждение вопроса информационной безопасности на международном уровне, а также создало базу учебных материалов по медиаграмотности.

В приграничных городах организовывало фестивали и выставки, просмотры патриотических фильмов. С целью популяризации Украины в мире разработаны брендбук UkraineNOW, который был презентован в США, Великобритании, Дании, Португалии и Китае.

Как отмечает политолог Михаил Чаплыга, сумму потраченная министерством на защиту информационного пространства в 10 раз превышает даньги, выделенные на защиту прав человека в Украине.

"Сказать, что я в шоке - не сказать ничего..."Мінстець" з 2017 року за бюджетною програмою "Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору" витратило 401 мільйон гривень!!! В 10 раз больше, чем на защиту прав человека! В десять! Они еще и покатались на шару с хорошими командировочными! Вот негодяи... Точно, что циничные +++сы... А наша доблестная правоохренительная система уже при Зеленском даст оценку? Это же плевок в общество не слабее мародерства на армии...", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Скриншот: Facebook/Миха Чаплыга

Ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал информационную войну на Донбассе с целью прекратить настоящую.

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