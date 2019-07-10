Отстраненный за допинг чемпион мира по плаванию спас гея, который плавал с супругом на единороге
Двукратный чемпион мира по плаванию итальянец Филиппо Маньини спас тонувшего человека.
Как сообщает Трибуна, инцидент произошел на Сардинии. 45-летний Андреа Бенедетто и его супруг плавали на надувном единороге. Бенедетто соскользнул с единорога в море и стал тонуть – вода оказалась слишком холодной, из-за чего у него свело ноги.
Друзья супружеской пары, находившиеся на берегу, заметили, что Бенедетто тонет, и стали звать на помощь. Отдыхающий поблизости Маньини, услышавший крик, быстро доплыл до тонущего и помог ему держать голову над водой, пока не прибыли спасатели.
"Я просто сделал то, что должен был сделать", – прокомментировал позже бывший пловец.
Отметим, что помимо двух золотых медалей ЧМ, на счету Маньини серебро Мельбурна-2007 и бронза Казани-2015 (в эстафетах 4 по 100 м). Также он стал бронзовым призером Олимпийских игр-2004 в эстафете 4 по 100 м вольным стилем.
В 2018 году Маньини был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
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