В Днепре двух убийц, которым грозит пожизненное, отпустили под залог. Видео
Кировский райсуд Днепра пересмотрел меру пресечения для подсудимых, которым грозит пожизненное заключение, из-за "хорошей характеристики с места жительства".
Как говорится в сюжете ТСН, судебное решение потрясло родственников погибшего. Их отпустили под домашний арест.
В апреле мужчину избили и сбросили в реку. Подозреваемых, изрядно навеселе, задержали неподалеку от места преступления. Доказательства своей вины они собрали сами. Кроме того, расправу над человеком они снимали на камеру. Подсудимым 23 и 26 лет.
Вернуть парней в СИЗО пытается адвокат пострадавшей семьи. Он уже подал апелляцию. Но прокуроры еще не решили, будут ли оспаривать решение суда.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Днепре ночью неизвестные взорвали банкомат и унесли кассеты с деньгами.
Еще мы писали, что в Фастове судят мужчину, который до смерти резал и бил по голове неприятного ему человека.