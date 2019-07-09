Кировский райсуд Днепра пересмотрел меру пресечения для подсудимых, которым грозит пожизненное заключение, из-за "хорошей характеристики с места жительства".

Как говорится в сюжете ТСН, судебное решение потрясло родственников погибшего. Их отпустили под домашний арест.

В апреле мужчину избили и сбросили в реку. Подозреваемых, изрядно навеселе, задержали неподалеку от места преступления. Доказательства своей вины они собрали сами. Кроме того, расправу над человеком они снимали на камеру. Подсудимым 23 и 26 лет.

Вернуть парней в СИЗО пытается адвокат пострадавшей семьи. Он уже подал апелляцию. Но прокуроры еще не решили, будут ли оспаривать решение суда.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Днепре ночью неизвестные взорвали банкомат и унесли кассеты с деньгами.

Еще мы писали, что в Фастове судят мужчину, который до смерти резал и бил по голове неприятного ему человека.