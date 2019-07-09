В Гималаях нашли видео, которое поможет пролить свет на обстоятельства смерти скалолазов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кадры были сняты во время подъема.

Камера зафиксировала потрясающий заснеженный пейзаж, которым передвигаются привязанные веревками друг к другу альпинисты. Граждане Великобритании, Соединенных Штатов, Австралии и Индии, в том числе и опытные скалолазы, отправились покорить вторую по величине индийскую вершину еще в мае.

Вскоре связь с группой исчезла. В прошлом месяце спасатели нашли тела семерых из восьми альпинистов.

Главная версия трагедии - скалолазы могли погибнуть из-за схождения лавины.

Напомним,в мае на Эльбрусе потерял сознание и умер украинский альпинист.

Ранее сообщалось, как в лагере альпинистов на севере Кыргызстана сторож убил из карабина двоих, подрезал одного и скрылся с заложницей.