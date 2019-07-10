Президент США Дональд Трамп не на шутку обиделся на британского посла, назвавшего его некомпетентным и недееспособным.

В своем Twitter он задел и Терезу Мэй, которая вступилась за посла.

"Дурацкий посол, которого Великобритания навязала Соединенным Штатам, не тот человек, от которого мы в восторге, а очень глупый парень. Он должен поговорить со своей страной и премьер-министром Мэй об их провальных переговорах по Брекситу, и не расстраиваться из-за моей критики о том, как плохо они с этим справились", написал Трамп.

"Я говорил Терезе Мэй как заключить эту сделку, но она пошла своим собственным глупым путем - не смогла это сделать. Катастрофа! Я не знаю этого посла, но мне сказали, что он напыщенный дурак. Скажите ему, что в США сейчас безусловно самые лучшие экономика и армия в мире и они становятся все больше, лучше и сильнее", - заключил Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на утечку переписки посла Великобритании Кима Дэррока, заявив, что Штаты не будут иметь с ним дела.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп объяснил, как военные США 300 лет назад могли захватывать британские аэропорты и как "бостонский жест" капитана сборной США вызвал скандал на чемпионате мира по женскому футболу.