На трассе в Одесской области столкнулись два зерновоза. По предварительной информации, водитель одной из фур заснул за рулем и выехал на встречную полосу, там как раз ехал другой грузовик, сообщает ТСН.

От удара оба тяжеловоза вылетели на обочину, а зерно высыпалось на трассу.

"Погибли оба водителя. В салоне одного из грузовиков был пассажир - его также спасти не удалось", - говорится в сообщении.

"Произошедшее квалифицировано по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами)", - говорится в сообщении полиции.

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