Из Радикальной партии Олега Ляшко вышло три депутата - Виктор Вовк, Олег Куприенко и Алексей Кириченко после проведения внеочередного партийного съезда 8 июля.

"Долго думал – с чего начать. Написать, что Ляшко именно тот как о нем рассказывают, что я ошибался 7 лет, что меня использовали, а потом бросили? Нет, напишу об ощущениях. Они настоящие, слова могут быть разные, а ощущения настоящие.

Обида, разочарование, ожидание осознанной неизбежности, удовольствие.

1. Обида. Да, присутствует. Когда нож в спину, когда после семи лет честного "заноса хвостов", подставления плеча, собрать работников офиса, назвать это съездом парламентской политической партии и исключить из списка в последний день даже не поговорив – это должно вызвать обиду. Вызвало, но кратковременную и временную. Дальше было разочарование.

2. Разочарование. Да, я был разочарован в истинной цели жизни Ляшко. Иногда эта цель казалась совпадающей с моей, но это только иногда. Сильнее разочарование в людях, что там были. Большинство молодых, думающих о перспективе .... рабов господина Ляшко (кстати тоже РПЛ). Когда мы (это команда с 2012 года) пытались построить партию (именно партию, а не проект обеспечения выборов), которая после прихода да власти просто перейдет из партийного офиса до здания администрации и будет реализовывать политику партии и каждый партиец должен быть готовым чиновником для властных кабинетов. Даже процесс пошел. Но, в так называемых "партиях лидерского типа" (а у нас все такие), другая цель и ее знает только лидер. У власти оказывается работать надо. То, что построили в 2014-2015 годах, после выхода из коалиции, начало сыпаться, потом пришли "сталевары" на президентских выборах и доконали "пожарники" на парламентских. Когда деньги можно заработать путем публичных выступлений при полном отсутствии ответственности, то зачем и власть. Тем более Ляшко не тот человек, который может создать команду где один за всех и все за одного. Очень много порядочных и опытных людей ушли из команды потому команды так и не увидели. Поэтому присутствует разочарование в том, что до них так и не дошло, несмотря на мой педагогический и ораторский талант. Когда это стало очевидным? В конце 2014 в начале 2015 года когда Ляшко принципиально никого не пускал во властные структуры, чтобы не нести ответственность. Для чего тогда идти в парламент если не впрягаться в работу по конкретным направлениям? Вот поэтому с того времени и было четкое осознание неизбежности, что рано или поздно наступит время когда всех, кто пришел не помогать зарабатывать лидеру, а помогать строить страну, будет убран из команды.

3. Ожидание осознанной неизбежности. Я шел в Верховную Раду не деньги воровать, я искренне верил, что после Майдана и сотен смертей, в головах политиков что-то изменилось и это даст возможность изменить страну уже даже не мою, а моих детей и внуков. Вера дала спотыкача в августе 2015 когда я первый раз на фракции заявил свою позицию, которая была практически противоположной позиции Ляшко. Меня поддержали другие тогда еще члены команды и мы не проголосовали как от нас ожидали. Тогда я в глазах лидера первый раз увидел угасающие глаза Скруджа МакДака. Потом еще несколько раз ситуация повторялась. Последний знаковый раз это было перед введением Порошенко военного положения. Именно мое выступление на фракции побудил Ляшко ехать не на Банковую до Петра, а на вокзал к людям. Результат вы знаете. Военное положение, как хотел Порошенко, не ввели, выборы не сорвали, у нас новый президент и надежда людей на мессию, а "черный лебедь" пишет об этом потому, что этот финал был для меня осознанной неизбежностью. И поэтому наступает удовольствие.

4. Удовольствие. Я ни разу не пожалею, что семь лет моей жизни прошли именно так. Мне не стыдно за то, что я делал. Я получил неоценимый опыт и неизвестно имел бы я такую возможность, если бы в свое время Ляшко не использовал меня (или я его) в политической борьбе. Я точно знаю, что у нас украинцев не все потеряно. Я точно знаю, что большое количество опытных, умных, бывших и не очень политиков и не политиков любят нашу родину и не продадут ее никому. Я точно знаю, что все будет хорошо. "Вечные оппозиционеры" отойдут в историю, выполнив свою функцию. Придут новые амбициозные и старые опытные, построят страну, где будут жить наши дети. Поэтому я доволен тем, что произошло. Я свободен от обязанности защищать несуществующие идеалы Ляшко, но грязи лить не буду. Спасибо Ляшку и всем кто был рядом все эти семь лет. Защищал команду, членов команды и никогда не забуду тех кто подошел, перезвонил и сказал доброе слово. Жизнь продолжается…

P.S. Чуть не забыл. Фейсбучной партии-фейсбучное заявление. Заявляю о выходе из Радикальной партии Олега Ляшко, идентификационный код 37279703, единственный учредитель Телипко Владислав Єдуардович, м. Николаев, Центральный район, переулок Парусный 9-Б, кв ХХХ. Размер взноса в уставный фонд 0.00 грн", - написал на своей странице в Facebook Олег Куприенко.

Скриншот: Facebook/Олег Куприенко

В свою очередь, депутат Виктор Вовк у себя в Facebook также заявил о прекращении своего членства в РПЛ.

"Сообщаю о дерзком клевету и недостойное оскорбление меня со стороны лидера РПЛ Олега Ляшко во время циничного спектакля под названием "внеочередной партийный съезд" СПЧ 8 июля 2019 г. и в воскресном анонсе "съезда", - заявил он.

По его словам, этот "позор" произошел в день его возвращения из Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге.

"Этот позор символично состоялась в день моего возвращения из Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге, где наша делегация успешно отставала национальные интересы Украины и добилась жесткого международного осуждения агрессивных действий России. А я выступил с резонансной речью относительно последствий ядерного разоружения Украины и несоблюдения Будапештского меморандума. В связи с фундаментальными моральными и ценностными разногласиями с лидером партии Олегом Ляшко, заявил о прекращении членства в РПЛ", - написал Вовк.

Скриншот: Facebook/Виктор Вовк

Также известно, что Алексей Кириченко написал заявление о выходе из партии по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что Ляшко пришел заседать в Раду с собакой и заявил, что не будет выдвигать ее в депутаты.

Также мы писали о том, на что рассчитывает на выборах Ляшко со своим маленьким рейтингом.