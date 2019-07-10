В парламенте определили ключевые принципы, на которых должна основываться государственная политика в области профессионального предвысшего образования, передает Юрлига.

Отмечается, что соответствующий Закон № 2745-VIII "О профессиональном предвысшем образовании" был опубликован в газете "Голос України" 9 июля 2019 года. Он вступит в силу через месяц со дня опубликования, то есть 9 августа 2019 года.

В законе определяются порядок, условия, формы и особенности получения профессионального предвысшего образования в Украине и урегулируются общественные отношения, возникающие в процессе реализации конституционного права человека на образование, а также очерчивается компетенция государственных органов и органов местного самоуправления в сфере профессионального предвысшего образования.

Установлено, что образовательная деятельность по подготовке по образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра начинается в 2020 году.

Высшие учебные заведения I - II уровней аккредитации, которые в системе высшего образования осуществляют подготовку специалистов образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста и до 2020 года не получат статус колледжа согласно Закону "О высшем образовании", получают статус заведения профессиональной предвысшего образования.

Лицензии на подготовку по образовательно-квалификационному уровню младшего специалиста являются действующими и действуют до завершения обучения лиц, вступивших в соответствующие учебные заведения до 31 декабря 2019 года.

Устанавливаются основные правовые, организационные, финансовые принципы функционирования системы профессионального предвысшего образования, создаются условия для совмещения образования с производством с целью подготовки конкурентоспособных специалистов для обеспечения потребностей рынка труда.

В Законе сформированы основные требования к организации эффективного и результативного образовательного процесса, особенности обеспечения доступа к качественному профессиональному предвысшему образованию, очерчены права и обязанности участников образовательного процесса и т. п.

Законом определены пути формирования системы обеспечения качествапрофессионального предвысшего образования. Уделяется внимание инструментам обеспечения академической добропорядочности. Обеспечиваются возможности эффективного функционирования заведений профессионального предвысшего образования, определяется их статус, структура, права и обязанности, источники финансирования.

Кроме того, были прописаны принципы, которые заложены в основу управления в сфере профессионального предвысшего образования,

Прописаны принципы, заложенные в основу управления в сфере профессионального предвысшего образования, определены органы управления для заведений разных форм собственности. Создана законодательная почва для реализации автономии заведений профессионального предвысшего образования.

Ранее сообщалось, что школы в Украине больше не должны ставить свои печати на документах об образовании.

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