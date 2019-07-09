В Скадовске Херсонская области правоохранители расследуют причины гибели женщины и трех детей, чьи тела обнаружил ее бывший муж.

Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"В полицию Херсонщины обратился житель Голой Пристани. Мужчина рассказал, что приехал в Скадовск домой к бывшей жене, где обнаружил тела женщины и двух сыновей, 9-ти и 7-ми лет", - говорится в сообщении.

Правоохранители внесли ведомости по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по п.п.1,2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, продолжаются первоочередные неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Как говорится в сюжете ТСН, мать с двумя детьми приехала в Скадовск отдохнуть на море. Но до воды так и не дошли, на следующей день всех троих обнаружили мертвыми с пакетами на голове. Женщине было 34 года, ее сыновьям - 7 и 9 лет.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области нашли повешенной 9-летнюю девочку.

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