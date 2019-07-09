В Днепровском районном суде Киева освободили из под стражи бывшего министра здравоохранения аннексированного Крыма Петра Михальчевского, который обвиняется в госизмене, изменив ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Об этом сообщил адвокат Владимир Рыбин на своей странице в Facebook.

По его словам, суд исследовал видеозаписи интервью Михальчевского, в котором он, якобы, положительно отозвался о политике новой крымской власти в области здравоохранения, чем нанес по версии следствия "непоправимый ущерб" государственной безопасности Украины, которая в области здравоохранения Крыма "схвальных" отзывов не "отримала".

"После просмотра видео суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, с которым обратился к суду адвокат Валентин Рыбин. Адвокат Ольга Головинаподдержала своего коллегу", - написал Рыбин.

В итоге, суд принял решение удовлетворить ходатайство защиты и освободить доктора Михальчевского из под стражи, определив ему мерой пресечения круглосуточный домашний арест.

Скриншот: Facebook/Владимир Рыбин

Также адвокат Валентин Рыбин напомнил, что Михальчевского продержали полтора года в СИЗО только потому, что он был Министром здравоохранения АРК в период с 28.02.14 по 09.06.14, однако в этот период он занимался администрированием гражданских медицинских учреждений, что не подлежит преследованию.

"Напомню, доктора Михальчевского продержали полтора года в СИЗО только потому, что он был Министром здравоохранения АРК в период с 28.02.14 по 09.06.14.

Для тупых и канибалистически-упоротых пресспапье генеральной прокуратуры Украины повторяю - Михальчевский занимался администрированием гражданских медицинских учреждений, обеспечением предоставления медицинской помощи населению полуострова и в соответствие с Женевской Конвенцией о защите гражданского населения от 1949 года его деятельность не подлежит преследованию!!!", - написал адвокат.

Cкриншот: Facebook/Валентин Рыбин

Ранее сообщалось, что суд вновь перенес рассмотрение дела о госизмене экс-министра Крыма. Его адвокат приковал себя наручниками в кабинете судьи.

Также мы писали о том, как в Украине судят за госизмену и почему в таких делах нет шансов на оправдание.