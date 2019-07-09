Сегодня днем, 9 июля, в Киеве на Вознесенском спуске два курьера Glovo не поделили дорогу и устроили драку на кулаках.

Видео курьезного эпизода разместил портал "Киев оперативный".

"Произошло ДТП, мопеды упали, словесная перепалка и потом началась драка! Один курьер разбил другому нос! Разъехались!", - говорится в сообщении.

На видео можно заметить, как двое парней с большими желтыми сумками за плечами машут кулаками возле двух упавших мотороллеров. Конфликт курьеров длился не долго. Завершив разборки, парни разъехались.

Ранее "Страна" рассказывала, как курьер Glovo избил шлемом киевлянина, сделавшему ему замечание.

Также мы писали, как в Киеве на Оболони велокурьер и безработный изнасиловали девушку, которая была без сознания.