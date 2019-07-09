И.о. главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов уволил с постов руководителей таможен Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой», - отметил Власов.

Как он сообщил, "эту работу будут выполнять профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС".

Скриншот: Facebook/Александр Власов

Напомним, в субботу, 6 июля, в Ужгороде во время совещания по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры, состоявшегося в рамках его рабочей поездки на Закарпатье, Президент Владимир Зеленский посоветовал написать заявления на увольнение руководителям Закарпатской, Львовской, Волынской и Черновицкой таможни ГФС.

Также мы писали, что Зеленский устроил массовое увольнение глав районов.