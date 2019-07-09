Представители правоохранительных органов Украины, Великобритании и Польши разоблачили банду, которая производила для ЕС контрафактные сигареты. Об этом во время пресс-конференции сообщил временный исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов, сообщает Укринформ.

"Службой безопасности Украины вместе с Государственным бюро расследований, Генеральной прокуратурой, таможенной и налоговой службой Великобритании, спецслужбами Польши была проведена операция по обезвреживанию одной из крупнейших преступных групп, которая занималась поставками контрафактных сигарет в страны Европейского Союза", - сказал Баканов.

По его словам, операция проводилась в несколько этапов. "Изначально на территории Одесской области был обнаружен склад с контрафактной продукцией, оборудованием упаковки. Ориентировочная стоимость продукции составила более 50 млн грн. На втором этапе, в Закарпатской области мы арестовали 13 грузовиков с контрафактной продукцией, которая уже была подготовлена для транспортировки через государственную границу Европейского Союза. Общая стоимость составляла более 70 млн грн", - сказал Баканов.

Он отметил, что к этой "сделке" причастны граждане Украины, Беларуси и Польши, которые организовали процесс производства контрафактной продукции в разных областях Украины, в том числе в Киевской области.

Баканов сообщил, что в Одесской области была обнаружена подпольная типография, которая производила упаковочный материал с названиями известных брендов. "По подсчетам такой типографии было выявлено на 100 млн фунтов стерлингов, если брать готовую контрафактную продукцию", - сказал он.

Напомним, что Зеленский сегодня подписал указ о борьбе с контрабандой.

также "Страна" разбиралась, как Украина превратилась в мировой хаб по поставкам контрабандных сигарет.