В Овидиопольском отделе полиции Одесской области ведут расследование обстоятельств взрыва в ночь на 9 июля гранаты РГД-5 во дворе домовладения жителя этого района. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одессы.

"В полицию обратился мужчина с сообщением о том, что ночью неизвестный забросил на территорию его домовладения предмет, который взорвался после падения. В результате происшествия пострадавших нет. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела полиции и сотрудники взрыво-технического управления регионального главка со служебной собакой ", - отметили в полиции.

Отмечается, что во время осмотра были обнаружены и изъяты металлические осколки и фрагменты, предварительно, ручной гранаты РГД-5. Начато досудебное расследование по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полученные фрагменты взрывного устройства были направлены на экспертное исследование. Проводятся следственные действия по установлению личности правонарушителя, которому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Фото: od.npu.gov.ua

Нужно отметить, что пострадавший - председатель общественного совета при ГФС в Одесской области Виктор Берестенко. "Спасибо доброжелателям. PS. Дети целы", - написал он на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Виктор Берестенко

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