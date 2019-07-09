Дизайнеры Нацбанка Украины при создании новой купюры в 1000 гривен воспользовались пиратским шрифтом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил шрифтовой дизайнер Богдан Гдаль.

Фото: Facebook/Bohdan Hdal

После внимательного изучения новой банкноты, созданной дизайнерами НБУ с использованием 11 шрифтов, Гдаль вместе со своими коллегами заметил, что с надписью "Одна тисяча гривен", сделанной шрифтом Bickham Script на обратной стороне купюры, что-то не так.

Отыскав оригинальный шрифт, которым она сделана, они установили, что некоторые из букв отличаются от оригинальных. Это несоответствие больше всего заметно в слове "гривен", особенно режет дизайнерский глаз буква "в".

Официальную кириллическую версию шрифт Bickham Script, созданный дизайнером Ричардом Липтоном в 1997 году и затем лицензированный компанией Adobe, получил только в 2016 году. И она отличается от той, что использовали дизайнеры НБУ.

Как показало собственное расследование авторов, была найдена серия пиратских шрифтов Bickham (Script One, Script Two и Script Three) подписанные именем некой россиянки Александры Гофман.

Как оказалось, в шрифтовых кругах она достаточно известна как автор краденых версий шрифтов, которые подписывала своим именем и дальше распространяла бесплатно без разрешения авторов. Серию краденого Bickham Script она сделала в 2005 году.

Чтобы окончательно все прояснить, Богдан Гдаль написал создателю шрифта Bickham Script Ричарду Липтон, который перенаправил его к шрифтовому дизайнеру Франко Грисхамера, работающему в Adobe. Именно Adobe имеет все права на этот шрифт. Франко Грисхамера подтвердил подозрения украинских дизайнеров:

"До выпуска шрифта Bickham Script Pro 3 в 2016 году не было ни одной официальной кириллической версии шрифта. Однако я как-то встретил пиратский образец в 2012 году на упаковке конфет в российском супермаркете в Германии. Жаль, что Национальный банк Украины не заметил недостатков шрифта. И это, безусловно, не Bickham Script Pro 3. Так или иначе, наша лицензия не позволяет вносить изменения в шрифт", - написал Грисхамер, дизайнер Adobe.

На уточняющий вопрос, будет ли компания Adobe требовать у Национального банка Украины купить лицензию на оригинальный шрифт или настаивать на возмещении убытков, Франк ответил, что не уполномочен комментировать ситуацию. Он отметил, что для решения проблемы нужно создать совершенно новые печатные формы банкнот (с лицензионной версией шрифта - Прим.Ред.).

Кроме этого, тот же шрифт НБУ использовал в обновленной купюре номиналом 20 гривен. И, похоже, он должен быть использован во всем номинальном ряде гривны с усовершенствованными банкнотами 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Позже в Нацбанке заявили, что проверяют информацию, распространенную средствами массовой информации относительно вероятного использования нелицензионного шрифта на банкноте номиналом 1000 гривен и изучают ситуацию с привлечением экспертов Банкнотно-монетного двора и юристов Национального банка.

Скриншот: Facebook/Bohdan Hdal

Ранее "Страна" сообщала, зачем в Украине вводят новую крупную купюру и значит ли это, что у гривны проблемы.

Также мы писали, что появилось видео, как будет выглядеть купюра в 1000 гривен с академиком Вернадским.