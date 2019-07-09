Появилось видео, как на острове Суматра (Индонезия) проснулся вулкан Синабунг.

Извержение произошло 9 июня, однако пользователи соцсетей продолжают делиться впечатляющими кадрами, снятыми в тот момент, когда Синабунг выбросил столб пепла высотой семь километров. Как уточнили в Национальном агентстве по вулканологии, пирокластические потоки (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород, образующаяся при извержении вулкана - Прим. Ред.) зарегистрированы на расстоянии более девяти километров от кратера.

Само извержение длилось около девяти минут, затем последовало несколько подземных толчков. Сейчас вблизи вулкана сохраняется "красный" уровень опасности. Как сообщил официальный представитель Национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Сутопо Пурво Нугрохо, жители посёлков, расположенных в опасной близости к вулкану, были оперативно эвакуированы.

Когда пепел стал оседать на землю, специалисты призвали местное население надеть защитные маски: их бесплатно раздавали жителям посёлков в зоне оседания вулканического пепла. Сообщается, что тысячи испуганных туристов покинули город Берастаги в округе Каро провинции Северная Суматра, который находится примерно в 23 км от вулкана.

Пострадавших в результате извержения нет.

Видео: youtube.com

Видео: youtube.com

Напомним, что появились фото и видео извержения вулкана на острове в Италии, где есть первые жертвы.

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