В Чернобыльской зоне отчуждения показали цветение древней Мальвы, которая попала в Украине еще в XV веке из Средней Азии. Фото опубликовал Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник на своей странице в Facebook.

"Мальва (лат. Malva), калачики, шток-роза - травянистое растение из семейства мальвовых. Мальва к нам попала из Средней Азии в XV веке. Мальву выращивали еще в Древней Греции и в Древнем Египте. Известно около 30 видов этого растения. Мальва - символ любви к родной земле, к своему народу, к родительской хаты. Олицетворяет духовные корни человека, его верность духовному наследию предков", - говорится в сообщении. 

 

Фото: Facebook/Станіслав Гуменюк. Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Мальва, или Просвирник — травянистые растения, типовой род семейства Мальвовые (Malvaceae). Культивируемые в Европе растения, которые в просторечии называют "мальвами", обычно относятся к другому роду семейства Мальвовые — Штокроза. Около 25 видов этого рода, растущие в умеренном, субтропическом и тропическом климате Европы, Азии, Северной Африки, Северной и Южной Америки, характеризуются прежде всего тем, что подчашие у них трёхлистное, чашечка пятираздельная, лепестков пять и гинецей, состоящий из множества плодолистиков; завязь многогнёздная, в каждом гнезде по одной семяпочке; плод распадается на семянки. Растёт в лесах, а также повсеместно на сорных местах, на склонах, в огородах, около заборов, дорог, жилищ; сорняк. Культивируется как декоративное растение.

Ранее сообщалось, что опубликованы фото гигантских водных цветов из Чернобыльской зоны.

Также мы писали, что опубликовано фото диких кабанов, разгуливающих по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!