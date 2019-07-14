В Чернобыльской зоне отчуждения показали цветение древней Мальвы, которая попала в Украине еще в XV веке из Средней Азии. Фото опубликовал Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник на своей странице в Facebook.

"Мальва (лат. Malva), калачики, шток-роза - травянистое растение из семейства мальвовых. Мальва к нам попала из Средней Азии в XV веке. Мальву выращивали еще в Древней Греции и в Древнем Египте. Известно около 30 видов этого растения. Мальва - символ любви к родной земле, к своему народу, к родительской хаты. Олицетворяет духовные корни человека, его верность духовному наследию предков", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/Станіслав Гуменюк. Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Мальва, или Просвирник — травянистые растения, типовой род семейства Мальвовые (Malvaceae). Культивируемые в Европе растения, которые в просторечии называют "мальвами", обычно относятся к другому роду семейства Мальвовые — Штокроза. Около 25 видов этого рода, растущие в умеренном, субтропическом и тропическом климате Европы, Азии, Северной Африки, Северной и Южной Америки, характеризуются прежде всего тем, что подчашие у них трёхлистное, чашечка пятираздельная, лепестков пять и гинецей, состоящий из множества плодолистиков; завязь многогнёздная, в каждом гнезде по одной семяпочке; плод распадается на семянки. Растёт в лесах, а также повсеместно на сорных местах, на склонах, в огородах, около заборов, дорог, жилищ; сорняк. Культивируется как декоративное растение.

Ранее сообщалось, что опубликованы фото гигантских водных цветов из Чернобыльской зоны.

Также мы писали, что опубликовано фото диких кабанов, разгуливающих по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.