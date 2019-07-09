На валютном рынке 9 июля на протяжении большей части торгов безналичный доллар сильно дешевел, однако к вечеру развернулся - подорожал на 7 копеек, и закрепился в рамках 25,62-25,64 грн./$. Об этом пишет UBR.ua.

Объем торгов немного уступил вчерашнему: сократился с $300 млн где-то до $250 млн, однако остался выше среднего.

В первой половине дня валюту распродавали три группы участников:

западные инвестфонды под покупку гривневых гособлигаций Минфина: объем размещения составил 6 млрд грн;

экспортеры: чуть больше аграрии и меньше металлурги;

политические капиталы под предвыборную кампанию в Верховную Раду.

Доминировали валютные продажи, и по мере их увеличения межбанковский курс доллара проваливался все глубже. "Минимумы сегодняшних торгов - 25,41-25,43 грн./$. После них компании начали снимать заявки - сворачивать продажу доллара", - рассказал финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

С самого утра курс доллара поддерживал Нацбанк, который несколько раз выходил на рынок и пачками скупал "американца". Казначеи рассказали, что он проводил сделки по 25,50 грн./$ и по 25,44 грн./$. Объем сделок регулятора оценивали по-разному: от $70 млн до $100 млн. При этом финансисты не переставали говорить о важности его покупок.

"Утреннее укрепление гривны было обусловлено активным предложением валюты со стороны участников аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. А также экспортеров агропродукции и металлургии и вынудило главного коррекционного курсового игрока - Нацбанк - участвовать в торгах с неоднократным выкупом валюты", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Финансисты высчитали, что без участия НБУ безналичный доллар просел бы к 25,0. Просчитывают и делятся такими оценками регулярно. Однако сегодня даже не успели это обсудить, как на торгах появились конкуренты регулятора.

Два банка - ПУМБ и Укргазбанк - вышли скупать доллар под вечер. Говорят, что собирали валюту не себе на позицию (для собственных нужд), а по заявкам клиентов, которые выжидали лучшие курсы для покупки. По слухам, этими клиентами стали нефтетрейдеры, которые сейчас оплачивают поставки в Украину нефтепродуктов и сырой нефти.

Наличный рынок очень быстро среагировал на разворот межбанка. "На оптовом наличном рынке день начинался в рамках 25,60-25,67 грн./$, а заканчивался на 25,76-25,85 грн./$. 20 копеек - достаточно большой зазор с безналичным рынком", - отметил Василий Невмержицкий.

Наличный курс в кассах банков подрос на 5 копеек. Средняя цена продажи доллара закрепилась в рамках 25,75-25,90 грн./$, в них работали: Универсал Банк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Альфа Банк, УкрСиббанк, ПУМБ, Укргазбанк, Приватбанк. Минимальная цена на продаже закрепилась на 25,50 грн./$ (Банк ¾), максимальная — на 26,10 грн./$ (Банк Аркада). При этом выкуп валюты у населения осуществлялся в рамках 25,40-25,75 грн./$.

Курс валют на черном рынке на вечер 9 июля:

Фото: ubr.ua

У финансистов разные ожидания по дальнейшему движению курса доллара. Не все могут оценить потребность в валюте со стороны нефтетрейдеров и не знают сроков оплаты их контрактов. Вряд ли они будут конкурировать по покупкам с Нацбанком, который заинтересован в сокращении валютных покупок: чтобы уменьшить эмиссию гривны. Однако могут выходить с неожиданными приобретениями валюты, как сегодня.

"10 июля межбанк, скорее всего, откроется в широком диапазоне - 25,55-25,70 грн./$. После чего будет смотреть на спрос со стороны нефтетрейдеров и выходы регулятора. Валютное предложение точно будет: и от экспортеров, и от нерезидентов. Завтра день оплаты купленных ОВГЗ", - сказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Более узкий курсовой прогноз на завтра выдал Олег Куринной - 25,60-25,70 грн./$.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк впервые за три года опустил официальный курс доллара ниже 25,5 грн/$1.

Также читайте о том, что пару дней назад в Киеве курс доллара в обменниках опустился ниже 26 гривен.