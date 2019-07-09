Защита бывшего заместителя генпрокурора и экс-замглавы секретаря СНБО Рената Кузьмина, который был зарегистрирован как кандидат на выборах народных депутатов по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь", а в дальнейшем по решению Центральной избирательной комиссии снят с избирательной гонки, настаивает на незаконности данного постановления и надеется на справедливое разрешение этого спора в суде. Об этом "Стране" рассказал адвокат Артем Захаров, который представляет интересы Кузьмина.

Ранее уже сообщалось, что Захаров подал в Шестой апелляционный суд Киева исковое заявление на 500 страницах, где требует пересмотра нашумевшего вердикта ЦИК. Слушание в данном производстве запланированы на среду, 10 июля.

Накануне заседания юрист остановился на тех доводах, которые заявила защита Кузьмина в подтверждение правомочности его желания баллотироваться.

Во-первых, адвокат Захаров уверяет - в случае его клиента имел место подлог со стороны силовиков.

"Кузьмин изначально был зарегистрирован как кандидат, предоставив полный пакет необходимых документов. И уже после этого, причем на основании сфальсифицированного письма от Службы безопасности Украины (из публикаций СМИ мы делаем вывод, что его подписывал и.о. главы ведомства Иван Баканов), используя надуманный повод, регистрация была отменена. На самом деле это письмо ничтожно, содержит заведово неправдивые сведения и "рождено" исключительно для создания ситуации к тому, чтобы ЦИК принял последующее незаконное решение", - говорит Захаров.

Во-вторых, адвокат Кузьмина настаивает - розыск, на основании осуществления которого СБУ "рекомендовала" ЦИК снять бывшего зама генпрокурора с предвыборной гонки, не осуществлялся и де-юре признан незаконным (причем с 2017 года).

"Это констатировано решениями украинских судов, которые вступили в законную силу и являются окончательными. Все эти вердикты мы передали в ЦИК. Но там решили спрятаться за письмом от Службы безопасности, где написано что-то вроде "мы искали Кузьмина в Украине и не нашли, а значит он не находится на территории государства". Такая логика не основывается на законе. Что или кого они искали на основании незаконного розыска вообще нонсенс. Но равносильно тому, как охотник пришедший в лес не обнаруживший ежика, сделал вывод: ежей там не водится", - поясняет свою позицию Захаров.

В-третьих, он продолжает настаивать на том, что Ренат Кузьмин последние пять лет проживал на территории Украины.

"В июне спикер генпрокурора Лариса Сарган публиковала заявления, что Кузьмин находился все это время в аннексированном Крыму. Потом они "проснулись", ведь Крым - это Украина, и начали утверждать что мой клиент где-то в России, хотя доказательств тому нет и не может быть. Мы же предоставили документы, которые свидетельствуют о том, что Кузьмин полностью интегрирован в жизнь и работу на территории Украины. Здесь он является налоговым агентом, оказывает правовую помощь людям, получает пенсию, заключает гражданско-правовые соглашения и т.д.", - отмечает адвокат бывшего замглавы ГПУ.

В-четвертых, его сторона в своем иске стоит на том, что в Украине "формируется негативная политическая составляющая в части преследования Кузьмина для снятия его с выборов в интересах конкурентов".

"Такими конкурентами являются (бывший президент Украины Петр - Прим. Ред.) Порошенко, (спикер парламента Андрей - Прим. Ред.) Парубий, который с трибуны Верховной Рады призывал ЦИК снять Кузьмина с регистрации, и конечно же (генпрокурор Юрий - Прим. Ред.) Луценко. Да, он не выдвигает свою кандидатуру, но по сути, удерживаясь двумя руками за свое кресло, обеспечивает "нужные выборы" другим лицам. И при этом имеет очевидный конфликт интересов с Кузьминым", - подчеркнул Захаров.

Ранее "Страна" писала, что суд отказал в регистрации на выборах в Верховную Раду бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева. Также ЦИК отказался зарегистрировать кандидатом в парламентарии видеоблогера Анатолия Шария.