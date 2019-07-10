Курс доллара по отношению к украинской гривне продолжает снижаться. С утра 10 июля он достиг минимума за последние два года. Нацбанк установил его на уровне 25,48 грн. При этом к вечеру 9 июля доллар немного подорожал на межбанке, но это не отразилось на утренних котировках.

"Страна" собрала информацию о том, какой курс доллара 10 июля, какие прогнозы и как менялось соотношение доллара к гривне в июле.

Курс доллара 10 июля

Нацбанк установил курс доллара 10 июля на уровне 25 гривен 48 копеек. Это минимальное значение с августа 2017 года. То есть американская валюта подешевела на 12 копеек за сутки.

На черном рынке доллар сегодня торгуют по 25,79-25,85 грн.

Курсы валют в банках:

Прогнозы и тенденции

На межбанке вечером 9 июля американская валюта неожиданно пошла в рост. С утренних показателей 25,53-25,55 она доросла до 25,63-25,67 к окончанию сессии.

В сторону роста тренд развернул Нацбанк и крупные клиенты. НБУ за день выкупил в резервы излишки валюты через Matching - не менее 60 млн долларов по 25,50 гривен, откачав с рынка избыток валюты. Но после этого сделки совершили еще несколько крупных клиентов, среди которых Укргазбанк и Пумб. Среагировав на уменьшение количества предложений спекулянты после обеда разогрели котировки.

По мнению финэкспертов, если бы не вчерашний выкуп валют Нацбанком, курс доллара мог бы просесть до 25,00 грн.

Фото: minfin.com.ua

При этом вчера наличный рынок на изменения на межбанке особо не отреагировал.

А в банках курс подрос на 5 копеек. Средняя цена продажи в рамках 25,75-25,90 грн была в таких банках, как Приватбанк, Пумб, Укргазбанк, Альфа банк, УкрСибБанк, Универсал банк, Креди Агриколь банк, ОТП банк.

Что касается прогнозов, то у экспертов разные ожидания от ситуации. Некоторые предполагают, что в июле, в условиях отсутствия политических и экономических шоков, доллар поднимется до 25,9 -26,4 грн. А к осени еще окрепнет.

Другие считают, что потенциал укрепления гривны еще не исчерпан и украинцы могут дождаться курса 25,2 грн на межбанке.

В свою очередь в конце июня Министерство финансов обнародовало макроэкономический обзор, в котором говорилось, что прогнозируемый курс доллара в Украине - 27,4 грн в 2019 году, 28,2 грн в 2020 году, 29,4 грн в 2021 году и 30 грн в 2022 году.

Нацбанк в ближайшее время готовит первую публикацию прогноза учетной ставки до 2021 года, который также покажет ожидаемый курс гривны.

Отмена лимита на вывод валюты

10 июля Нацбанк отменил лимиты на вывод доллара за границу или счета нерезидентов. Ограничения были введены несколько лет назад, во время массового вывода капиталов из страны. Теперь бизнес сможет выводить до 12 млн евро в месяц.

В Нацбанке уверяют, что дополнительный спрос на валюту, который может появиться после отмены лимита, не дестабилизирует ситуацию. В НБУ просчитали, что такой спрос не превышает 4%.

Это второе увеличение лимитов на вывод валюты за рубеж в 2019 году. В феврале 2019 года НБУ увеличил лимит на репатриацию дивидендов с $7 млн до 7 млн ​​евро в месяц. За первое полугодие бизнес перечислил из Украины дивиденды на сумму 1,27 млрд долларов, что на 20% меньше, чем за первое полугодие в 2018 году.

Как менялся курс доллара

Гривна начала укрепляться с 3 июля. Тогда курс доллара был 26,18 грн.

4 июля курс вплотную подошел к 26 грн и составил 26,04 грн за доллар.

5 июля, впервые с мая 2018 года, доллар упал ниже психологической отметки в 26 грн - 25,87.

8 июля, после выходных 6 и 7 июля, гривна укрепилась до 25,57 за доллар.

9 июля Нацбанк впервые за три года опустил официальный курс доллара ниже 25,5 грн. Последний раз официальный курс гривни к доллару опускался ниже 25,5 грн в июле 2016 года.

10 июля НБУ установи курс на уровне 25,48 грн.