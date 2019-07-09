Президент РФ Владимир Путин считает неизбежным строительство союзнических отношений между Россией и Украиной. Об этом он сказал в фильме режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину"(Revealing Ukraine).

"Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных дружеских, я бы сказал даже, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге, мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно", - отметил президент России.

Видео: 1tv.ru

Фильм был показан на фестивале в итальянской Таормине, а фрагменты из картины обнародовал российский "Первый канал".

Это не первый фильм всемирно известного американского режиссера с участием Владимира Путина. Ранее Оливер Стоун снял картину о российском президенте, основанную на многочисленных интервью. Эта работа вызвала в мире большой резонанс.

Напомним, что половина украинцев ради мира на Донбассе согласны на компромиссы с Россией и "ЛДНР".

Также мы писали о трех главных выводах после отмены телемоста Украина-Россия.