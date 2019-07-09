Глава Фонда госимущества Виталий Трубаров пока не задержан, однако его подозревают в получении получении взятки в размере 10 тысяч долларов. Об этом сообщат источники издания Newsroom.

По данным собеседников, обыски в ФГИ действительно проводились, как ранее уже подтверждали в НАБУ. Однако Трубарова пока не задержали. В данный момент НАБУ проверяет его на получение 10 тысяч долларов взятки за назначение одного из клерков на должность в ФГИ.

Скриншот: Telegram/Newsroom

Напомним, ранее в СМИ сообщили о задержании НАБУ и.о. главы ФГИ Виталия Трубарова, а также о проведении обысков у него в кабинете.

Однако позже вице-премьер Павел Розенко заявил, что информация о задержании Трубарова не соответствует действительности, так как тот находится на заседании правительственного комитета, представив в качестве доказательства фотографию.

Подробнее о причинах наезда НАБУ на Трубарова читайте в нашей статье.