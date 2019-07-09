Известный украинский боксер Александр Усик разместил фото с именитым боксером Александром Гвоздиком на фоне граффити с гладиатором. Снимок Усик выложил на своей странице в Facebook.

"Саня и Саня", - говорится в подписи к фото. Из хештегов ясно, что фото сделано в Харькове.

Фото: facebook.com

Пользователи благосклонно восприняли совместный снимок боксеров. "Красавцы. Молодцы богатыри!", "Дай Боже успехов и одному, и другому! Достойные люди и прекрасные боксеры!", "Саньки, Вы лучшие из лучших!!!", "Два красавца, не хватает Васи (имеется в виду боксер Василий Ломаченко - Прим. Ред.)", - пишут в комментариях к фото пользователи.

Напомним, что Усик сегодня выложил видео с первой после травмы тренировки.

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