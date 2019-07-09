В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС показали фото прекрасного цветения телореза алоевидного - цветка, который растет в водоемах и медленно текущих водах.

Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник на своей станице в социальной сети Facebook.

"Резак алоевидний, Водяной резак или Телорез - растет в водоемах в стоячих и медленно текучих водах: озерах, старицах, прудах, в окнах болот. Нередко образует значительные заросли. До середины лета водяной резак постепенно поднимается над поверхностью воды и начинает цвести. Вторую половину лета он является поверхностным растением. Осенью водяная трава постепенно опускается под воду и плес снова становится чистым. В таком погруженном состоянии водяной резак проводит всю зиму и весну. С потеплением растения снова поднимаются на поверхность", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/Станіслав Гуменюк. Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Телорез - водяное растение с розеткой многочисленных, широколинейных, жёстких, по краям шиповато-игольчатых листьев, обыкновенно верхушкой высовывающихся из воды. Эти листья способны сильно поранить купающегося человека, что и дало название растению.

Телорез - растение, поднимающееся на поверхность воды во время цветения. Происходит это потому, что в листьях и стеблях накапливается углекислый газ и телорез становится легче воды. На солнце он "утяжеляется": у растения образуются плоды, запасы крахмала в нём увеличиваются, и растение снова опускается на дно. К осени количество углекислого газа в листьях и стеблях опять увеличивается, растение снова всплывает. Накопив крахмал, они вторично опускаются на дно - зимовать.

Ранее сообщалось, что опубликованы фото гигантских водных цветов из Чернобыльской зоны.

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