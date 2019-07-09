Генеральная прокуратура Украины направила повторный запрос в Офис президента Владимира Зеленского об опровержении или подтверждении публичных высказываний пресс-секретаря президента Юлии Мендель о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

"9 июля 2019 года Генпрокуратурой повторно направлен запрос следователя в уголовном производстве от 29.09.2014 об опровержении или подтверждение публичных высказываний пресс-секретаря президента Украины о том, что военнослужащие ВСУ допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, ранее Генпрокуратура также направляла в Офис президента Украины Владимира Зеленского запрос относительно опровержения или подтверждения публичных заявлений его пресс-секретаря Юлии Мендель, но его вернули в ГПУ, оставив без рассмотрения. При этом у Зеленского пояснили, что Генпрокуратура Украины не имела законных оснований требовать от Офиса Президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря главы государства.