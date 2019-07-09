Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 25,635 грн/$1 с 25,5725 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,61-25,66 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 10 июля официальный курс 25,489178 грн/$1 – последний раз гривня дороже котировалась к доллару 30 августа 2017 года.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 9 июля укрепился до 25,4738 грн/$1 с 25,6182 грн/$1.

Также Нацбанк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 10 июля 2019 года.

1 доллар США - 25,48917800 (-0,11298300);

1 евро - 28,56062400 (-0,15220000);

1 российский рубль - 0,39973000 (-0,00112000).

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке

5 июля составил 460,7 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $393,8 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк впервые за три года опустил официальный курс доллара ниже 25,5 грн/$1.

Также мы сообщали, что на межбанке курс доллара упал уже ниже 25,50 грн/$.

